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Лукашенко: в Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
19.06.2021 11:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", - сказал Александр Лукашенко.
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"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", - сказал Александр Лукашенко.
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