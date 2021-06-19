Лукашенко: в Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет", - сказал Александр Лукашенко.

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