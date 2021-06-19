Лукашенко - медикам: врачи и учителя - зеркало любого государства, будьте достойны этого звания

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи и учителя - зеркало любого государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поздравил персонал больницы и всех медиков в их лице с профессиональным праздником. "Вы - герои, потому что лечите детей, - заявил он. - Врач и учитель - это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания. Я вам желаю оставаться стержнем нашего общества".

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