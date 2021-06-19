Лукашенко обратился к врачам: не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал врачей быть стержнем общества, сообщает пресс-служба главы государства.

В субботу, 19 июня, президент посещает 2-й городскую детскую клиническую больницу в Минске. Глава государства пообщался с коллективом учреждения здравоохранения и поздравил врачей с профессиональным праздников – 20 июня отмечается День медицинского работника.

"Врач и учитель - зеркало любого государства. Будьте достойны. Не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными. Будьте стержнем нашего общества", - заявил Лукашенко.

"Вы - герои, потому что лечите детей", - добавил глава государства.

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