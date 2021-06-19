|
Президент пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию
19.06.2021 12:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Об этом он сказал сегодня
Глава государства назвал важным вопрос диспансеризации людей. Он подчеркнул, что надо изучить опыт, имеющийся в других странах.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства назвал важным вопрос диспансеризации людей. Он подчеркнул, что надо изучить опыт, имеющийся в других странах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)