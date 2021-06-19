Президент пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Об этом он сказал сегодня во время общения с трудовым коллективом 2-й городской детской клинической больницы в канун Дня медицинского работника, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назвал важным вопрос диспансеризации людей. Он подчеркнул, что надо изучить опыт, имеющийся в других странах.

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