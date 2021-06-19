Беларусь не будет принимать самолеты с Украины – Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Беларусь не будет принимать самолеты с Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Украина заявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Национальном аэропорту Минск и ограничивает использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого" в субботу.

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