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Беларусь не будет принимать самолеты с Украины – Лукашенко

19.06.2021 12:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Беларусь не будет принимать самолеты с Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Украина заявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Национальном аэропорту Минск и ограничивает использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого" в субботу.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Беларусь не будет принимать самолеты с Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко. Украина заявила, что с 26 мая прекращает...
 
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