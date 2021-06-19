Лукашенко вручил 2-й детской больнице Минска сертификат на аппарат УЗИ

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил сегодня 2-й городской детской клинической больнице сертификат на приобретение ультразвукового диагностического аппарата высокого класса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Может быть, тебе и не надо?" - пошутил глава государства, вручая сертификат главврачу больницы Ларисе Сечко.

"Мне надо несколько таких сертификатов", - парировала она.

"Потом мы с министром подумаем, когда решим, будем ли здесь что-то пристраивать, как ты требовала. Естественно, там понадобится и оборудование", - отметил Президент.

Лариса Сечко в свою очередь вручила Президенту книгу, где подробно рассказывается об этапах становления больницы и ее современном статусе, лучших специалистах. Среди архивных документов, опубликованных в книге, есть и распоряжение главы государства о развитии материально-технической базы больницы. Документ датирован 19 июня 1996 года. "Это очень символично", - отметила главврач.





В книге также есть трогательный снимок маленьких пациентов с главой государства: Александр Лукашенко посещал 2-ю детскую больницу 6 января 1995 года в канун Рождества. "Мы хотели бы подарить эту замечательную фотографию в этом исполнении, чтобы вы помнили, что посещали нашу клинику, сыграли роль в судьбе больницы, что наш коллектив очень любит и ценит то, что вы сделали не только для страны, а для нашей больницы", - заявила Лариса Сечко.

Сегодня в больнице врачи в шутку упрекнули Президента, что он давно уже не посещал их учреждение. "Подтекст упрека я понял: надо чаще бывать, вы здесь рядом. Если пригласите что-то новенькое показать, я с удовольствием, - добавил Александр Лукашенко. - Самое большое счастье, если мне тут правильно доложили, что у нас нет проблем с детишками: по тем профилям, которые вы лечите, у нас нет проблем. Более того, выстроена хорошая, стройная система, как говорят врачи, логистики. Детей надо спасать: они наше главное богатство".

Подарок от лица всех медиков главе государства вручил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Это был фотоальбом, рассказывающий о посещении Президентом больниц в период пандемии. Министр отметил, что для кого-то красная зона - это хайп, а глава государства посещал больницы, чтобы, имея представление о реальном положении дел, принимать выверенные решения.-0-











