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В Кремле не исключают возможность встречи Путина и Джонсона

19.06.2021 14:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн  - Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не готовится, однако потенциально она возможна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - рассказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает встречу Путина и Джонсон, однако у Лондона есть определенные условия. По его словам, Запад ждет от России действий после встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Уоллес подчеркнул, что дипломатия имеет значение, если после переговоров следуют конкретные шаги.

Встреча лидеров России и США

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, она длилась три с половиной часа. После этого лидеры стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Чтобы не допустить такой ситуации, Москва и Вашингтон планируют начать двусторонний диалог по стратегической стабильности.

После переговоров Владимир Путин отметил, что Россия готова к диалогу с США. "Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", – добавил президернт России.

Он выразил надежду, что Байдену дадут нормально поработать. "Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, встреча возможна, заявил Дмитрий Песков.
 
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