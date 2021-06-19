Президент - медикам: Врач и учитель - зеркало любого государства

Источник материала: БT

Об этом сегодня заявил Президент, посещая в канун Дня медика 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска. Именно сегодня этому учреждению исполняется 70 лет! Александр Лукашенко утром направил коллективу больницы поздравления, а спустя пару часов лично приехал в клинику, чтобы своими глазами увидеть, что сделано в последние годы для улучшения оказания медпомощи маленьким пациентам. Из-за пандемии меньше внимания другим заболеваниям оказывать не стали, заверила главу государства главврач больницы. Сегодня здесь предусмотрено более двух сотен коек, функционируют свыше 10 отделений. На базе больницы организована работа трех республиканских центров, где лечат пациентов с тяжелыми заболеваниями нефрологии и заместительной почечной терапии, урологии и эндокринологии. Для еще более качественного и комплексного оказания помощи планируется построить новый корпус. Старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал подходить к вопросу по-хозяйски.

Александр Лукашенко посетил несколько отделений больницы. Именно в 2-й детской клинике удалось первыми в нашей стране внедрить признанные в мире методики пересадки почек. Орган здесь ждут около полугода, а в это время ребятам проводят заместительную терапию. Также Президент побывал в местной школе сахарного диабета, пообщался с маленькими пациентами и вручил им презенты.

А. Лукашенко ответил на вопросы медиков

А после Президент пообщался с коллективом больницы. Медиков ожидаемо интересовали вопросы здоровья! В частности, станет ли дополнительным выходным день, который необходим для проведения диспансеризации (напомним, такие предложения внесены Минтруда). Вопрос детально изучат, заверил Александр Лукашенко. Будет он оплачиваемый или нет - пока предстоит решить. Врачей также волнует волнообразный рост COVID-заболеваемости, в частности, в соседней России, где принимаются меры для введения обязательной вакцинации. Не пойдут ли по такому пути и в Беларуси?

Президент поздравил коллектив больницы с Днем медика

Глава государства поздравил персонал больницы и всех медиков с наступающим профессиональным праздником и пожелал оставаться стержнем нашего общества! Напоследок Президент подарил больнице сертификат на приобретение аппарата УЗИ высокого класса. А коллектив больницы вручил Александру Лукашенко на память книгу, которая рассказывает об истории клиники. Примечательно, что среди опубликованных в ней документов распоряжение Президента о развитии материально-технической базы больницы. Символично, что это было ровно 25 лет назад!







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