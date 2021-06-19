Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах Президента Ирана

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах Президента Ирана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, ваш богатый управленческий опыт станет хорошей поддержкой на этом ответственном посту. Надеюсь, что во главе с вами Иран сможет преодолеть все внешние препятствия, достигнуть значительного прогресса в социально-экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениями", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ибрагиму Раиси крепкого здоровья, большой плодотворной работы и успехов в государственной деятельности, а народу Ирана - мира и благополучия.-0-