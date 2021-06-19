Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Александр Лукашенко направил поздравления Ибрагиму Раиси с победой на президентских выборах в Иране. Белорусский лидер поздравил иранского коллегу от своего имени и от лица белорусского народа, сообщили в пресс-службе президента.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Раиси "станет хорошей поддержкой на этом ответственном посту".

"Надеюсь, что во главе с Вами Иран сможет преодолеть все внешние препятствия, достигнуть значительного прогресса в социально-экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениям", - сказано в поздравлении избранному лидеру Ирана.

Президент Беларуси пожелал новому лидеру Ирана "крепкого здоровья, большой плодотворной работы и успехов в государственной деятельности, а народу Ирана - мира и благополучия".

Возможность проголосовать на выборах президента была и у граждан Ирана, находящихся в это время на территории Беларуси, в стране были организованы два участка для голосования , оба в Минске.

Читайте также: