|
Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана
19.06.2021 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Александр Лукашенко направил поздравления Ибрагиму Раиси с победой на президентских выборах в Иране. Белорусский лидер поздравил иранского коллегу от своего имени и от лица белорусского народа, сообщили в пресс-службе президента.
Глава белорусского государства выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Раиси "станет хорошей поддержкой на этом ответственном посту".
"Надеюсь, что во главе с Вами Иран сможет преодолеть все внешние препятствия, достигнуть значительного прогресса в социально-экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениям", - сказано в поздравлении избранному лидеру Ирана.
Президент Беларуси пожелал новому лидеру Ирана "крепкого здоровья, большой плодотворной работы и успехов в государственной деятельности, а народу Ирана - мира и благополучия".
Возможность проголосовать на выборах президента была и у граждан Ирана, находящихся в это время на территории Беларуси, в стране были организованы
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение отношений Ирана с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)