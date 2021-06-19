ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана

19.06.2021 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. Александр Лукашенко направил поздравления Ибрагиму Раиси с победой на президентских выборах в Иране. Белорусский лидер поздравил иранского коллегу от своего имени и от лица белорусского народа, сообщили в пресс-службе президента.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Раиси "станет хорошей поддержкой на этом ответственном посту".

"Надеюсь, что во главе с Вами Иран сможет преодолеть все внешние препятствия, достигнуть значительного прогресса в социально-экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениям", - сказано в поздравлении избранному лидеру Ирана.

Президент Беларуси пожелал новому лидеру Ирана "крепкого здоровья, большой плодотворной работы и успехов в государственной деятельности, а народу Ирана - мира и благополучия".

Возможность проголосовать на выборах президента была и у граждан Ирана, находящихся в это время на территории Беларуси, в стране были организованы два участка для голосования, оба в Минске.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение отношений Ирана с Беларусью.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах Президента Ирана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by