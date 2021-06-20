Внеочередные парламентские выборы проходят в Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Вторые за неполные три года внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.

В воскресенье в 7:00 по минскому времени по всей стране откроются 2008 избирательных участков. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.

В парламентских выборах примет участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".

Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом – Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.

Законодательные нормы

Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Гарантированные мандаты получат представители езидской, русской, ассирийской и курдской общин.

Не исключена возможность второго тура, так как политсилам после выборов требуется сформировать так называемое стабильное парламентское большинство (54%). Армянское законодательство предусматривает проведение второго тура в случае, если по итогам выборов или после создания политической коалиции стабильное парламентское большинство не сформируется. Второй тур проводится на 28-й день со дня голосования. В нем принимают участие две партии (два блока партий), за которых проголосовало наибольшее число избирателей. В случае второго тура допускается формирование новых альянсов.

Данные опросов

Согласно опросу, проведенному компанией MPG – армянским представительством Gallup International Association, в парламент могут пройти пять политических сил. Лидируют блок "Армения" Кочаряна, за который собираются проголосовать 28,7% избирателей, и "Гражданский договор" Пашиняна с 25,2%". Сформированный вокруг Саргсяна блок "Честь имею" может набрать 10,8%, партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" - 5,4% и 5,2% соответственно.

Нынешний армянский парламент был сформирован по итогам досрочного общенародного голосования в декабре 2018 года после прошедших восьмью месяцами ранее массовых акций протеста и смены власти. Тогда блок "Мой шаг", сформированный вокруг Пашиняна, получил конституционное большинство – около 90 мандатов в 132-местном парламенте.