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Руденко: циничная кампания нового видения истории войны набирает обороты

20.06.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Циничная кампания нового видения истории Великой Отечественной войны набирает обороты, об этом заявил в воскресенье замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, обращаясь к участникам международного форума российских соотечественников.

"От западных границ  начался тернистый путь к Победе. Он был не только долгим, но трагичным", – сказал замминистра.

Форум

Международный форум российских соотечественников под названием "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!" проходит в Беларуси. Он приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Минске собрались представители российской диаспоры из нескольких десятков стран, общественные деятели, политики и дипломаты из России и Беларуси.

Мероприятие проходит под эгидой правительственной комиссии России по делам соотечественников за рубежом. Площадкой открытия и проведения форума стала столица Беларуси.  А в День памяти и скорби 22 июня программа продолжится в Бресте.

Пока же в Минске собрались представители российской диаспоры из нескольких десятков стран, общественные деятели, политики и дипломаты из России и Беларуси.

Последует

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пленарное заседание международного форума российских соотечественников "21 июня 1941 года. Победа будет за нами" открылось в воскресенье в Минске.
 
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