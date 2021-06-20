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Посол РФ в США вылетел в Вашингтон

20.06.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Посол РФ в США Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США.

Антонов вылетел около 9:20 по московскому времени (совпадает с минским) из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, откуда затем направится в Вашингтон.

"Еду с оптимистичным настроем", – сказал он корреспонденту РИА Новости перед вылетом.

"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – Sputnik) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", – отметил посол РФ.

По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи". Он также добавил, что предстоит большая работа, "рассчитываем на подвижки". 

Вернуть послов договорились на встрече в Женеве 16 марта президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил накануне, что вернется в Россию в скором времени.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи".
 
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