Посол РФ в США вылетел в Вашингтон

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Посол РФ в США Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье утром вылетел в США.

Антонов вылетел около 9:20 по московскому времени (совпадает с минским) из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, откуда затем направится в Вашингтон.

"Еду с оптимистичным настроем", – сказал он корреспонденту РИА Новости перед вылетом.

"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – Sputnik) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", – отметил посол РФ.

По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи". Он также добавил, что предстоит большая работа, "рассчитываем на подвижки".

Вернуть послов договорились на встрече в Женеве 16 марта президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил накануне, что вернется в Россию в скором времени.