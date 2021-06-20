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Генсек ОБСЕ летит в Москву – встретится с главой МИД РФ и генсеком ОДКБ

20.06.2021 12:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в воскресенье пресс-служба организации.

"Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильность в ОБСЕ",– говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

"Генеральный секретарь выступит с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности", – говорится также в сообщении.

Что планирует обсудить Россия

Российская сторона на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, назначенной на понедельник, выскажет замечания к докладам Специальной мониторинговой миссии на Украине, сообщил МИД РФ.

"Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются", – уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона намерена подчеркнуть, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины и наблюдатели должны докладывать о ситуации с соблюдением прав человека и уделять внимание положению нацменьшинств. "Тем не менее этим аспектам, в особенности в контексте разгула неонацизма в стране, нарушения языковых и образовательных прав ее граждан, уделяется недостаточно внимания", – заявил МИД.

Кроме того, российская сторона призовет руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, "который саботирует выполнение минского "Комплекса мер" и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".

Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ не молчать о нарушениях Киева договоренностей по Донбассу, а активно работать с украинскими властями для деэскалации.

Конфликт на Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидвыскажет замечания к докладам Специальной мониторинговой миссии на Украине.
 
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