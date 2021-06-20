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Поздравление Президента с Днем медицинского работника
20.06.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Александр Лукашенко направил поздравление работникам здравоохранения. Глава государства адресовал слова благодарности за самоотверженный труд врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, младшему медперсоналу, специалистам лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы, ученым, фармацевтам, провизорам.
"Вы круглосуточно находитесь на страже здоровья и жизни соотечественников. Вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов, выбирающих для диагностики, лечения и реабилитации именно Беларусь. Убежден: преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и ваше постоянное стремление к самосовершенствованию помогут дальнейшему развитию здравоохранения Беларуси".
Президент пожелал работникам здравоохранения профессиональных успехов, большого личного счастья и крепкого здоровья.
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Президент Александр Лукашенко направил поздравление работникам здравоохранения. Глава государства адресовал слова благодарности за самоотверженный труд...
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