Поздравление Президента с Днем медицинского работника

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Президент Александр Лукашенко направил поздравление работникам здравоохранения. Глава государства адресовал слова благодарности за самоотверженный труд врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, младшему медперсоналу, специалистам лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы, ученым, фармацевтам, провизорам.

"Вы круглосуточно находитесь на страже здоровья и жизни соотечественников. Вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов, выбирающих для диагностики, лечения и реабилитации именно Беларусь. Убежден: преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и ваше постоянное стремление к самосовершенствованию помогут дальнейшему развитию здравоохранения Беларуси".

Президент пожелал работникам здравоохранения профессиональных успехов, большого личного счастья и крепкого здоровья.







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