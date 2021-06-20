Голосование на внеочередных выборах в парламент Армении завершилось

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Все 2008 избирательных участков закрылись в Армении в 20:00 (19:00 по минскому времени – Sputnik), там проходило голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Полная информация по явке избирателей станет известна после 20:00 по минскому времени. По информации на 16:00, в Армении свой голос отдали 989 972 человека (38,17% избирателей).

В парламентских выборах приняла участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".

Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы. Первые итоги, согласно местному законодательству, должны быть подведены не позже 19:00 (минское время) понедельника, а окончательные – на седьмой день со дня голосования.

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