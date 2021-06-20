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Антонов: российские дипломаты в США готовы выправить отношения со Штатами

21.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Российские дипломаты в США готовы к тому, чтобы выправить отношения со Штатами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат вылетел около 9:20 по московскому времени (совпадает с минским) из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, откуда затем направился в Вашингтон. Ехал он с "оптимистичным настроем".

По словам российского посла, уже "завтра, равно как и в следующие дни, есть планы, назначены встречи". Он также добавил, что предстоит большая работа, "рассчитываем на подвижки". 

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Российские дипломаты, которые работают тут, готовы выправить российско-американские отношения", – сказал дипломат.

Антонов отметил, что среди проблемных вопросов для россиян – визы. Но разговор получится "только на равноправной основе".

Вернуть послов договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил накануне, что вернется в Россию "в скором времени".

Россия открыта для диалога

Как отметил посол РФ в США, через новые санкции стабилизировать отношение двух стран невозможно. Он также добавил, что у РФ с США "серьезные проблемы в отношениях", но Россия готова к конструктивному разговору и их решению.

Посол считает, что главная задача России и США после возвращения послов к местам работы – восстановить диалоговые механизмы.

"Задача стоит сейчас – надо выправлять диалог, в первую очередь надо восстанавливать диалоговые механизмы, которые в последние годы были разрушены или подорваны", – отметил Антонов.

Также он добавил, что посольство РФ в США в понедельник направит приглашение американским коллегам, чтобы обсудить двусторонние отношения, встреча ожидается в ближайшие дни.

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Теги: Минск
 
 
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Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в воскресенье в Нью-Йорк и сразу отправился в Вашингтон.
 
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