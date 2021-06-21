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Партия Пашиняна победила на внеочередных парламентских выборах в Армении
21.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на внеочередных парламентских выборах 53,92%, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Центризбирком обработал данные всех 2008 участков.
Партия экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набрала 21,04%, что является вторым результатом.
Блоки экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов), партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%). Партия "Республика" набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%.
Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" самостоятельно сформировать правительство.
В парламентских выборах приняла участие 21 партия и четыре блока.
Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет было. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.
Первые итоги, согласно местному законодательству, должны быть подведены в понедельник, а окончательные – на седьмой день со дня голосования.
Голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание страны прошло в воскресенье, избирательные
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В парламентских выборах приняла участие 21 партия и четыре блока, на втором и третьем месте оказались блоки бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа...
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