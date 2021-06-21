ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием

21.06.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь высоко оценивает успехи, достигнутые под вашим руководством в развитии страны, ваш личный вклад в дело поддержки мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Индонезия - важный и перспективный партнер для Беларуси в Юго-Восточной Азии. "Рассчитываю на более полное использование потенциала двустороннего взаимодействия для расширения сотрудничества в различных сферах, в том числе через реализацию белорусско-индонезийских проектов и создание совместных предприятий", - отметил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларусь высоко оценивает успехи, достигнутые под вашим руководством в развитии страны, ваш личный вклад в дело поддержки мира и стабильности в регионе", -...
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь и Колумбия обсуждают налаживание межпарламентского сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by