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Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием
21.06.2021 10:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь высоко оценивает успехи, достигнутые под вашим руководством в развитии страны, ваш личный вклад в дело поддержки мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Индонезия - важный и перспективный партнер для Беларуси в Юго-Восточной Азии. "Рассчитываю на более полное использование потенциала двустороннего взаимодействия для расширения сотрудничества в различных сферах, в том числе через реализацию белорусско-индонезийских проектов и создание совместных предприятий", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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"Беларусь высоко оценивает успехи, достигнутые под вашим руководством в развитии страны, ваш личный вклад в дело поддержки мира и стабильности в регионе", -...
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