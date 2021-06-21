Новый пакет санкций в отношении белорусского режима утвержден

Очередной санкционный пакет согласовали главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза на заседании Совета ЕС 21 июня.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы Совета. Отмечается также, что заседание прошло на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Беларуси.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц. Он сказал это перед заседанием 21 июня, общаясь с журналистами в Люксембурге.

В "черный" список включены бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры университетов, прокуроры, судьи, сотрудники МВД и высокопоставленные военные, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк. Санкции включают в себя заморозку счетов и запрет на выдачу виз.

Экономические санкции, по словам источников в Брюсселе, коснутся нефтяной промышленности, производства удобрений и сигарет. Их должны ввести в действие до летних каникул в руководящих институтах ЕС. Скорее всего, они совпадут с санкциями, введенными Канадой, Великобританией и США, которые в этих вопросах тесно взаимодействуют с ЕС.

вызвала возмущение мирового сообщества. Евросоюз вводит ограничительные меры против представителей белорусской власти и близких к ним предприятий в ускоренном режиме после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске , котораявозмущение мирового сообщества.

Полный список будет сегодня опубликован в официальном журнале Евросоюза уже сегодня, 21 июня.

Ранее

Четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима был согласован постоянными представителями 27 стран 16 июня. Тогда отмечалось, что меры будут утверждены без предварительного обсуждения и вступят в силу после опубликования на сайте ЕС.

Санкции вводятся в ускоренном режиме из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.