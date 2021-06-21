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Новый пакет санкций в отношении белорусского режима утвержден
21.06.2021 13:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Очередной санкционный пакет согласовали главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза на заседании Совета ЕС 21 июня.
Об этом сообщается на сайте пресс-службы Совета. Отмечается также, что заседание прошло на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Беларуси.
По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц. Он сказал это перед заседанием 21 июня, общаясь с журналистами в Люксембурге.
В "черный" список включены бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры университетов, прокуроры, судьи, сотрудники МВД и высокопоставленные военные,
Экономические санкции, по словам источников в Брюсселе, коснутся нефтяной промышленности, производства удобрений и сигарет. Их должны ввести в действие до летних каникул в руководящих институтах ЕС. Скорее всего, они совпадут с санкциями, введенными Канадой, Великобританией и США, которые в этих вопросах тесно взаимодействуют с ЕС.
Евросоюз вводит ограничительные меры против представителей белорусской власти и близких к ним предприятий в ускоренном режиме после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, которая
Полный список будет сегодня опубликован в официальном журнале Евросоюза уже сегодня, 21 июня.
Ранее
Четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима
Санкции вводятся в ускоренном режиме из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
18 июня
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Очередной санкционный пакет согласовали главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза на заседании Совета ЕС 21 июня.
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