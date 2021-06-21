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Новый пакет санкций в отношении белорусского режима утвержден

21.06.2021 14:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Очередной санкционный пакет согласовали главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза на заседании Совета ЕС 21 июня.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы Совета. Отмечается также, что заседание прошло на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Беларуси.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозефа Борреля, в новый пакет санкций были включены 86 физических и юридических лиц. Он сказал это перед заседанием 21 июня, общаясь с журналистами в Люксембурге.

В "черный" список включены бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры университетов, прокуроры, судьи, сотрудники МВД и высокопоставленные военные, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк. Санкции включают в себя заморозку счетов и запрет на выдачу виз.

Экономические санкции, по словам источников в Брюсселе, коснутся нефтяной промышленности, производства удобрений и сигарет. Их должны ввести в действие до летних каникул в руководящих институтах ЕС. Скорее всего, они совпадут с санкциями, введенными Канадой, Великобританией и США, которые в этих вопросах тесно взаимодействуют с ЕС.

Евросоюз вводит ограничительные меры против представителей белорусской власти и близких к ним предприятий в ускоренном режиме после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, которая вызвала возмущение мирового сообщества.
 
Полный список будет сегодня опубликован в официальном журнале Евросоюза уже сегодня, 21 июня.
 

Мнение эксперта

Поводом для санкций стал не только скандал с вынужденной посадкой самолета в Минске. Усиление санкций не приведет к положительным результатам.

«Коренная причина обсуждаемых санкций - отход нашего госуправления от правого поля. Когда все материалы негосударственных СМИ, которые много лет работали в правовом поле, вдруг признаются экстремистскими - это говорит о том, что ситуация порой становится достаточно абсурдной», - сказал в комментарии для БелаПАН эксперт по бизнес-коммуникациям Роман Костицын.

Он считает, что за последний год доверие общества к правовой системе государства серьезно подорвано. По его мнению, за последний год в стране серьезно подорвано доверие общества к правовой системе. Для восстановления этого доверия должны быть предприняты быстрые решения.

«Население, представители бизнеса должны быть уверены, что их не привлекут к ответственности за их взгляды, и их мнение будет услышано наверху. Таким образом, положительный исход нынешней ситуации мне видится в диалоге, а не во взаимных санкциях, которые сейчас обсуждаются в Беларуси и ЕС», - отметил Костицын.

Эксперт предположил, что «негосударственных компаний, за редким исключением, санкции если и коснутся, то косвенно, но они напрямую могут коснуться ряда крупных госпредприятий, на которых заняты десятки тысяч работников, что будет весьма болезненно уже не только для экономической, но и для социальной ситуации в стране».

 

Ранее

Четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима был согласован постоянными представителями 27 стран 16 июня. Тогда отмечалось, что меры будут утверждены без предварительного обсуждения и вступят в силу после опубликования на сайте ЕС.

Санкции вводятся в ускоренном режиме из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

18 июня стали известны имена бизнесменов и приближенных Александра Лукашенко, в отношении которых введены санкции Евросоюза.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной санкционный пакет согласовали главы внешнеполитических ведомств государств-участников Евросоюза на заседании Совета ЕС 21 июня.
 
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