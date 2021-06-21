БЧБ-флаг и «Жыве Беларусь!» попадут в список нацистской символики?

Проект акта МВД «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил в Комитет госбезопасности Беларуси. В документе содержатся новые пункты.

Об этом сообщает в Telegram-канале провластный Белорусский союз журналистов.

Авторы документа утверждают, что бчб-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» использовали «каратели и полицаи». К последним отнесены 13-ый Белорусский полицейский батальон SD, Союз белорусской молодежи, Белорусский корпус самообороны, Белорусская краевая оборона, Белорусская служба Родине и другие.

История БЧБ-флага

Многие историки говорят , что БЧБ-флаг неправильно называть нацистским.

В начале XX века белорусские военные использовали БЧБ-ленты для отличия от представителей других национальностей бывшей царской армии. В декабре 1917 года БЧБ-флаг официально признали на Всебелорусском конгрессе, а после создания Белорусской Народной Республики в 1918 году он стал одним из госсимволов.

Спорный момент в истории флага - использование коллаборантами, которых нельзя оправдывать, но нужно учитывать исторический контекст. К тому же, среди белорусской национальной элиты были и люди, отказавшиеся сотрудничать с нацистами, они враждебно относились и к сталинизму, и к гитлеровцам.

Сам автор БЧБ-флага Клавдий Душевский не участвовал в коллаборантских организациях и в годы оккупации спасал от уничтожения евреев, пряча их у себя на квартире. Часть активистов были расстреляны гестапо. Ну а в 1991 году Верховный Совет Республики Беларусь утвердил именно БЧБ-флаг в качестве государственного. И до 1995 года он был госсимволом.

Что говорят эксперты

«Запрет БЧБ и признание его экстремистским - важный шаг к дальнейшей сакрализации флага», - считает политический аналитик Артем Шрайбман.

Он напомнил, что флаг «начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества - 15-20% от силы, завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста без привязки к своей истории».

«Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом, чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться к этому символу», - написал эксперт в своем телеграм-канале.

Эксперт считает, что «политизация символа и его привязка к конкретной позиции - путь к тому, что уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней». «Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура. Важный день», - говорит Шрайбман.