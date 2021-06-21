Новые санкции ЕС по Беларуси вступили в силу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. Четвертый пакет санкций Европейского союза по Беларуси вступил в силу, информация опубликована на сайте официального журнала ЕС.

Документ предусматривает заморозку активов и запрет на выдачу виз 78 гражданам Беларуси. Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники.

В перечне, в частности, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

В "черный список" вошли также пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, помощник прокурора Алина Касьянчик, депутаты Олег Гайдукевич и Геннадий Давыдько, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, бизнесмены Александр Шатров, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Михаил Гуцериев, Лилия Лукашенко.

Санкции также затронут компании:

МАЗ

БелАЗ

"Белаэронавигация"

Bremino Group

Globalcustom

"Новая нефтяная компания"

Logex

Sohra

"Наше послание режиму не может быть понято неправильно: освободите всех политзаключенных, остановите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог", - прокомментировал в Twitter утверждение четвертого пакета санкций глава Евросовета Шарль Мишель.

Повод для новых санкций

Новые санкции стали следствием вынужденной посадки 23 мая самолета Ryanair "Афины – Вильнюс". Летчики приземлились в аэропорту Минска после переданного сообщения о заложенной бомбе, которое позже не подтвердилось.

На борту находился Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. С ним была задержана подруга, гражданка России София Сапега.

В начале лета Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование "Белавиа" воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск белорусских авиаперевозчиков к европейским аэропортам.

Ограничения не распространяются на гуманитарные рейсы, а также на экстренные ситуации, но тогда о полетах должна быть уведомлена Европейская комиссия.

Резолюция Европарламента

Европарламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси , которая призывает власти ЕС к введению новых санкций, как экономических, так и персональных, а также ко временному отключению страны от платежной системы SWIFT.

Экономические санкции, по мнению евродепутатов, должны затронуть "торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность".

Также речь шла о сворачивании финансирования белорусских государственных банков и ограничении кредитных линий международных банков для дочерних банков в РБ.

Не оставить без ответа

В мае в ходе доклада главы правительства президент Беларуси Александр Лукашенко сконцентрировал внимание на оценке экономических перспектив с учетом насущных проблем.

"Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет", - сказал Лукашенко.

Глава государства также поставил перед правительством и МИДом задачу оценить деятельность в стране западных гуманитарных программ.

Возможные потери Беларуси

Комментируя ограничения Запада, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что ущерб может составить 3% от ВВП. Такие последствия рисовались на фоне трех пакетов ограничений со стороны ЕС и возобновления американских санкций в отношении предприятий нефтехимического комплекса.

Глава белорусского правительства подчеркнул, что никто не будет сидеть и ждать, пока данный кумулятивный эффект на себе ощутит Беларусь.

Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября , 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

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