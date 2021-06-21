Нового мэра представили в Витебске: что о нем известно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 21 июн – Sputnik. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев представил нового мэра Витебска – им стал бывший руководитель одной из городских администраций Николай Орлов.

Биография

Орлов перешел на новую должность с поста руководителя администрации Первомайского района, который является самым крупным в городе. Предыдущую должность чиновник занимал в течение 11 лет.

Он имеет два высших образования, которые получил в витебских вузах: ВГУ имени Машерова и Витебском государственном технологическом университете.

Некоторое время Орлов работал учителем в витебских школах, но с 2002 года начал строить карьеру в БРСМ. Сначала его назначили заведующим сектором по делам молодежи отдела образования Витебского горисполкома, а затем заведующим всем сектором по делам молодежи.

В 2004-м Орлов стал главным специалистом по работе органов местного управления и самоуправления управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома, а в 2005-м перешел на должность начальника отдела образования администрации Октябрьского района.

В 2008 году Орлов возглавил Витебский городской совет депутатов, а в 2010-м занял должность начальника председателя администрации Первомайского района, в которой и проработал до последнего времени.

Орлов руководил самым большим районом города, в котором проживает около 200 тысяч человек. Кроме того, в нем находится новый микрорайон Билево в основном с молодыми семьями, в том числе многодетными. До 2020 года в Билево остро стоял вопрос со школами и садами, поскольку на весь микрорайон были один сад и одна школа. Второй сад в Билево построили в 2018 году, а новую школу сдали лишь в 2020-м. В том же году в Первомайском районе закончили долгострой и открыли участок дороги длиной в 860 метров между проспектом Строителей и Билево. Данный участок начали строить еще в 2013 году.

Что ждут от нового мэра

Представляя нового мэра, Шерстнев подчеркнул, что важным преимуществом чиновника является то, что он "свой человек" в Витебске и досконально знает город. Шерстнев отметил, что непросто управлять администрацией в течение 11 лет, когда перед руководителем стоят задачи, но ограничены ресурсы. Теперь у Орлова появилась возможность реализовать накопленный опыт и умения на новом месте.

Перед новым мэром стоит несколько задач: наращивание налоговой базы местной казны и повышение ее доходной части, используя для этого все резервы; создание комфортной среды для жизни горожан; совершенствование политики города в экономической сфере; завершение затянувшихся проектов.

Шерстнев поручил разобраться новому мэру с вопросом, почему в Витебске, где проживает треть населения области, число занятых в экономике горожан постоянно снижается.

Также одной из наиболее важных проблем, которую предстоит решить новому мэру – наполнение городской казны. Сейчас любое "внешнее воздействие" может негативно сказаться на полноте бюджета, отчего в первую очередь не получит денег социальная сфера.

Для решения этого вопроса предстоит повысить роль негосударственного сектора экономики, потенциал которого не реализуется не только в благоустройстве и развитии городской среды, но и в пополнении бюджета.

Шерстнев отметил, что необходимо наладить эффективный диалог с бизнесом, учитывая его потребности и предложения по повышению инвестиционной привлекательности Витебска, что также поможет расширить налоговую базу. При этом бизнесу нужно дать возможность выкупать неиспользованные производственные площадки за одну базовую величину, чтобы они не простаивали, а развивались и работали на благо города.

Также перед новым градоначальником стоит задача по увеличению жизненного комфорта в городе.

Предыдущим мэром Витебска был Вадим Зарянкин, который возглавлял горисполком ровно 365 дней (с 30 января 2020 года по 29 января 2021).