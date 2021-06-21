Какие страны присоединились к авиабойкоту Беларуси

К решению Евросоюза запретить самолетам Беларуси допуск в свое воздушное пространство присоединился еще ряд стран.

Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.

«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник представителем Евросоюза.

Вышеперечисленные государства обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».

Из документа следует, что государства-члены ЕС теперь будут отказывать белорусским самолетам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

Однако запрет «не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета» над территорией Евросоюза.

Ранее

Напомним, послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Запрет связан с инцидентом, произошедшим 23 мая, когда борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Сообщение оказалось ложным, а летевшего в этом самолете бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича и его девушку Софью Сапега задержали белорусские спецслужбы.

Позже стало известно, что приказ о вынужденной посадке отдал Александр Лукашенко.