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Какие страны присоединились к авиабойкоту Беларуси

21.06.2021 17:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К решению Евросоюза запретить самолетам Беларуси допуск в свое воздушное пространство присоединился еще ряд стран.

Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.

«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник представителем Евросоюза.

Вышеперечисленные государства обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».

Из документа следует, что государства-члены ЕС теперь будут отказывать белорусским самолетам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

Однако запрет «не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета» над территорией Евросоюза.

Ранее

Напомним, послы ЕС 4 июня приняли решение запретить посадку белорусских самолетов в аэропортах Евросоюза. Запрет связан с инцидентом, произошедшим 23 мая, когда борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Сообщение оказалось ложным, а летевшего в этом самолете бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича и его девушку Софью Сапега задержали белорусские спецслужбы.

Позже стало известно, что приказ о вынужденной посадке отдал Александр Лукашенко.

Инцидент вызвал резк о негативную реакцию в мире. ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием.  

 
Теги: Минск
 
 
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К решению Евросоюза запретить самолетам Беларуси допуск в свое воздушное пространство присоединился еще ряд стран. Об этом заявил официальный представитель...
 
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