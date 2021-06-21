|
Какие страны присоединились к авиабойкоту Беларуси
21.06.2021 17:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
К решению Евросоюза запретить самолетам Беларуси допуск в свое воздушное пространство присоединился еще ряд стран.
Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.
«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник представителем Евросоюза.
Вышеперечисленные государства обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».
Из документа следует, что государства-члены ЕС теперь будут отказывать белорусским самолетам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.
Однако запрет «не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета» над территорией Евросоюза.
Ранее
Напомним, послы ЕС 4 июня
Сообщение оказалось ложным, а летевшего в этом самолете бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича и его девушку Софью Сапега
Позже стало известно, что приказ о вынужденной посадке отдал Александр Лукашенко.
Инцидент вызвал резк о негативную реакцию в мире. ЕС и США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К решению Евросоюза запретить самолетам Беларуси допуск в свое воздушное пространство присоединился еще ряд стран. Об этом заявил официальный представитель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)