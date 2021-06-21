США синхронно с ЕС расширили санкционные списки по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. США синхронно с решением ЕС внесли пять юридических и шестнадцать физических лиц в санкционный перечень по Беларуси.

Как сообщается на сайте Минфина США, в список вошли такие юрлица, как ГУБОПИК МВД, КГБ, Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома.

Из физических лиц под новые санкции США попали пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, а также спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Также санкции затронули командира спецподразделения КГБ "Альфа" Сергея Зубкова.

Начальник милиции Минска Михаил Гриб, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков, генпрокурор Беларуси Андрей Швед и председатель КГБ Иван Тертель также включены в новый запретный список.

Санкции США против Беларуси

Напомним, с 3 июня Соединенные Штаты возобновили санкции в отношении девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса.

В список попали "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк стекловолокно".

Это далеко не первые санкции, которые вводили в отношении Беларуси. Их принимали поэтапно с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Затем это решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с западными странами.

После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Вашингтон предупредил об истечении лицензии 26 апреля и о том, что она не будет продлена "в связи с ухудшением ситуации в Беларуси".

Минфин объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое время для сворачивания всех связей с находящимися под санкциями предприятиями, будет действовать до 3 июня.

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