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Генсек ОБСЕ отказалась защитить российских журналистов в Латвии
21.06.2021 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. О дискриминации российских журналистов в Латвии, попавших ранее по санкции Евросоюза, речи не идет, заявила в понедельник на пресс-конференции в Москве генсек ОБСЕ Хельга Шмид.
"В Латвии более 400 телеканалов, порядка 40 вещают на русском, поэтому о дискриминации речи не идет. Могу так сказать: ЕС ввел санкции, Латвия его член, и должна выполнять решения. Этот вопрос не входит в мою компетенцию", – отметила она.
Шмид добавила, что в ОБСЕ есть спецпредставитель по свободе СМИ, планируется, что в июле она посетит Москву.
Ситуация с русскими журналистами в Латвии
Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря 2020 года. После допроса их отпустили под подписку о невыезде, у них прошли обыски, изымались техника и документы, банковские карты.
Журналистам были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.
Тогда же служба госбезопасности Латвии объявила о возбуждении уголовного дела против журналистов из-за сотрудничества с российскими информагентствами.
Визит Шмид в Москву
В Москве у генсека организации насыщенная программа: в понедельник Шмид встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым,
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По словам Шмид, в организации есть спецпредставитель по свободе СМИ, которая будет заниматься ситуацией с журналистами.
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