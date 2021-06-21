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Генсек ОБСЕ отказалась защитить российских журналистов в Латвии

21.06.2021 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. О дискриминации российских журналистов в Латвии, попавших ранее по санкции Евросоюза, речи не идет, заявила в понедельник на пресс-конференции в Москве генсек ОБСЕ Хельга Шмид.

"В Латвии более 400 телеканалов, порядка 40 вещают на русском, поэтому о дискриминации речи не идет. Могу так сказать: ЕС ввел санкции, Латвия его член, и должна выполнять решения. Этот вопрос не входит в мою компетенцию", – отметила она.

Шмид добавила, что в ОБСЕ есть спецпредставитель по свободе СМИ, планируется, что в июле она посетит Москву.

Ситуация с русскими журналистами в Латвии

Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря 2020 года. После допроса их отпустили под подписку о невыезде, у них прошли обыски, изымались техника и документы, банковские карты.

Журналистам были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Тогда же служба госбезопасности Латвии объявила о возбуждении уголовного дела против журналистов из-за сотрудничества с российскими информагентствами.

Визит Шмид в Москву

В Москве у генсека организации насыщенная программа: в понедельник Шмид встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, запланирована рабочая встреча с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Генеральный секретарь выступит с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Шмид, в организации есть спецпредставитель по свободе СМИ, которая будет заниматься ситуацией с журналистами.
 
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