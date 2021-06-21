Громкие имена санкционного списка ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. Новые санкции Европейского союза по Беларуси затронут еще 78 граждан. Sputnik разыскал в списке громкие имена.

Рестрикции ЕС теперь распространяются на 166 белорусских граждан. Речь идет не только о замораживании активов, но и запрете гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять средства внесенным в перечень.

Силовики

Среди представителей силового блока – Николай Карпенков, ныне заместитель министра внутренних дел, бывший руководитель ГУБОПиК. Также под санкции попал Михаил Гриб – начальник ГУВД Мингорисполкома и официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В списке значатся фамилии крупных армейских чинов, в их числе – министр обороны Виктор Хренин и командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны Игорь Голуб..

Бизнесмены

Тема заморозки активов может быть актуальна для бизнесменов, чьи фамилии были на слуху в последнее время. Совладелец Bremino Group Алексей Олексин имеет интересы в разных сферах – от нефтяной и энергетической до логистики и табачной отрасли. Это еще один совладелец Bremino Group, а также Sohra Group Александр Зайцев, известный по вложениям в белорусский футбол (брестские клубы "Динамо" и "Рух") – бизнесмен, бывший помощник Виктора Лукашенко. Его компании экспортируют продукцию госпредприятий (тракторы, грузовые автомобили) в государства Персидского залива и Африки.

Под санкциями также владелец компании BELGLOBALSTART, совладелец VIBEL, глава Белорусской федерации тенниса и бизнесмен Сергей Тетерин.

В списке значится и Михаил Гуцериев – российский бизнесмен, имеющие большие интересы в Беларуси, владелец компании "Сафмар", "Славкалий" и "Славнефть".

В перечне есть и родственники президента Беларуси Александра Лукашенко: средний сын Дмитрий (бизнесмен, глава Президентского спортивного клуба), и невестка Лилия, супруга старшего сына Виктора, бизнес-леди, связанная с компаниями "Dana Holdings/Dana Astra", Eastleigh trading Ltd, концерном "Белхудожпромыслы",

Также можно обратить внимание на включение в перечень директора компании Synesis Александра Шатрова.

Чиновники

В санкционный список также внесены представители ведомств, связанных с авиацией: гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро, министр транспорта Алексей Авраменко, директор отдела авиации департамента авиации Министерства транспорта Артем Сикорский.

В него попал и первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.

Депутаты

Ограничения коснулись ряда парламентариев: главы Комитета по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадия Давыдько, заместителя главы Постоянной комиссии по международным делам Олега Гайдукевича и Светланы Любецкой как руководителя парламентской Комиссии по законодательству, отвечающей за принятие нового Кодекса об административных правонарушениях.

Журналисты

Из работников госСМИ в список попали политический обозреватель "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик, заместитель главы Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко. В утвержденном списке также есть судьи, следователи, прокуроры и представители администраций белорусских вузов.

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