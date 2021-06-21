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Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ

21.06.2021 20:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Памятные акции, посвященные этой дате, проходят по всей Беларуси. По традиции одни из центральных мероприятий состоятся в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости. На площади Церемониалов пройдет митинг-реквием, затем у Кобринского укрепления проведут военно-историческую реконструкцию.

Кульминацией памятных мероприятий станет торжественная церемония в Брестской крепости, на которой запланировано выступление главы государства и концерт-реквием в честь героев ВОВ.

Прямую трансляцию этих мероприятий покажут в эфире белорусских телеканалов.-0-

Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ
Во время митинг-реквиема. Фото из архива

 
Теги: Минск
 
 
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Памятные акции, посвященные этой дате, проходят по всей Беларуси. По традиции одни из центральных мероприятий состоятся в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости.
 
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