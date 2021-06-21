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Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала ВОВ
21.06.2021 20:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.
Памятные акции, посвященные этой дате, проходят по всей Беларуси. По традиции одни из центральных мероприятий состоятся в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости. На площади Церемониалов пройдет митинг-реквием, затем у Кобринского укрепления проведут военно-историческую реконструкцию.
Кульминацией памятных мероприятий станет торжественная церемония в Брестской крепости, на которой запланировано выступление главы государства и концерт-реквием в честь героев ВОВ.
Прямую трансляцию этих мероприятий покажут в эфире белорусских телеканалов.-0-
Во время митинг-реквиема. Фото из архива
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Памятные акции, посвященные этой дате, проходят по всей Беларуси. По традиции одни из центральных мероприятий состоятся в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости.
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