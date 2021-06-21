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Власти Беларуси приостановили работу советника по правам человека ООН в Минске

22.06.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По решению властей Беларуси, в стране больше нет позиции старшего советника по правам человека при представительстве ООН. Об этом сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Бачелет рассказала, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться «из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций». Она отметила, что в стране происходят рейды против гражданского общества и независимых СМИ, судебные преследования правозащитников и журналистов.

Верховный комиссар сожалеет, что белорусские власти решили прекратить работу старшего советника Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Минске. По ее словам, советник обеспечивал точку взаимодействия и окно для сотрудничества.

Напомним, на фоне ухудшающейся ситуации с правами человека в Беларуси ЕС ввел очередной санкционный пакет в отношении 86 физических и юридических лиц страны.

 
Теги: Минск
 
 
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По решению властей Беларуси, в стране больше нет позиции старшего советника по правам человека при представительстве ООН.
 
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