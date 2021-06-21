Власти Беларуси приостановили работу советника по правам человека ООН в Минске

По решению властей Беларуси, в стране больше нет позиции старшего советника по правам человека при представительстве ООН. Об этом сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Бачелет рассказала, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться «из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций». Она отметила, что в стране происходят рейды против гражданского общества и независимых СМИ, судебные преследования правозащитников и журналистов.

Верховный комиссар сожалеет, что белорусские власти решили прекратить работу старшего советника Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Минске. По ее словам, советник обеспечивал точку взаимодействия и окно для сотрудничества.