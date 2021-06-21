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Мининформ не выдаст новое разрешение на трансляцию RTVI в Беларуси
22.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. Новое разрешение на трансляцию телеканала RTVI в Беларуси выдано не будет, сообщило Министерство информации Беларуси.
Причиной такого решения названо "несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи".
Ранее в понедельник стало известно, что трансляция RTVI
Как сообщается на сайте RTVI, это международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве.
Каких телеканалов больше нет в эфирной сетке?
Напомним, с 16 июня
Речь идет о двух российских телеканалах IQ HD и ЖИВИ!, а также о двух украинских Спорт 1 и Спорт 2. Они также были вычеркнуты из эфирной сетки на территории Беларуси.
В мае были исключены из списка разрешенных к распространению в республике российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN, ранее в июне - "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Последние три
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Ранее в понедельник стало известно, что трансляция RTVI будет прекращена в Беларуси с 27 июня.
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