Мининформ не выдаст новое разрешение на трансляцию RTVI в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Новое разрешение на трансляцию телеканала RTVI в Беларуси выдано не будет, сообщило Министерство информации Беларуси.

Причиной такого решения названо "несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи".

Ранее в понедельник стало известно, что трансляция RTVI будет прекращена в Беларуси с 27 июня: истек "срок действия разрешения на распространение продукции телеканала на территории республики".

Как сообщается на сайте RTVI, это международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве.

Каких телеканалов больше нет в эфирной сетке?

Напомним, с 16 июня прекращено действие разрешений на распространение четырех иностранных телевизионных СМИ.

Речь идет о двух российских телеканалах IQ HD и ЖИВИ!, а также о двух украинских Спорт 1 и Спорт 2. Они также были вычеркнуты из эфирной сетки на территории Беларуси.

В мае были исключены из списка разрешенных к распространению в республике российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN, ранее в июне - "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Последние три планируют вернуть в сетку вещания.

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