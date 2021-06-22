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Лукьянов: мы будем поддерживать Беларусь до критических обстоятельств

22.06.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

До самых критических ситуаций Москва планирует поддерживать Минск после введения санкций Евросоюза. Об этом заявил российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов, передает РИА Новости.

«Мы не бросим Беларусь», - заявил Евгений Лукьянов, отметив, что Москва будет поддерживать Минск «до самых критических обстоятельств».

Как сказал посол, страны являются союзниками, а союзники не предают друг друга. «Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», - добавил Лукьянов.

При этом дипломат сказал, что есть не только оптимистический сценарий, но и пессимистический.

Мнение эксперта

«Москва на риторическом уровне поддерживала и поддерживает официальный Минск, особенно на международной арене», - сказал в комментарии «БДГ» политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его мнению, речь идет не столько о поддержке с российской стороны, сколько о стремлении не допускать дестабилизации ситуации в Беларуси. Поскольку основной вид поддержки - российские кредиты, которые со скрипом получают белорусские власти, а они сейчас не особенно щедры, в 2020 году роль помощи сыграло обещание ввести российских силовиков в случае массовых беспорядков в Беларуси. 

«Российская помощь обусловлена продвижением переговоров об углублении белорусско-российской интеграции», - продолжил эксперт.

Он отметил, что вероятно в ближайшее время «для «спасения» белорусских предприятий будет вновь поставлен вопрос об объединении (читайте поглощении) некоторых белорусских предприятий их российскими конкурентами (например, МАЗ и КАМАЗ путем обмена акциями)».

«Когда официальный Минск имел более устойчивые позиции, то успешно отбивался от такой помощи, сейчас – вряд ли на это хватит сил», - подытожил Павлюк Быковский.

Ранее

21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц и организаций. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед введением санкций говорил, что Александр Лукашенко пользуется поддержкой Москвы, поэтому ЕС должен учесть этот факт на саммите от отношениям с Россией и поддержать гражданское общество Беларуси.

Боррель отмечал, что РФ в очередной раз оказала поддержку белорусским властям и возобновила грант в $500 млн Минску, а российская поддержка очень важна для Лукашенко. При этом страны уже согласовали все дорожные карты кроме одной - по экономической интеграции, но в третьем квартале текущего года, по информации издания «Интерфакс», Россия прекращает поставки нефти на белорусский «Нафтан», хотя во втором квартале поставки составили 2,25 млн тонн.

 
Теги: Минск
 
 
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До самых критических ситуаций Москва планирует поддерживать Минск после введения санкций Евросоюза.
 
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