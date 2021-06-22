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Выездное заседание коллегии ЕЭК прошло в Бресте

22.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Общий рынок газа, евразийский сертификат вакцинации от COVID-19, ключевые задачи и приоритеты - такие темы стали накануне основными на выездном заседании Евразийской экономической комиссии. Повестка встречи - актуальные вопросы отечественного бизнеса в рамках ЕАЭС и определение путей их оперативного решения. Не обошли вниманием и тему санкций. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что торговые ограничения формируют еще больше доверия между странами "пятерки".

Экономический рост в государствах союза восстанавливается после пандемии. Объем взаимной торговли между странами за первые четыре месяца года составил порядка $21 млрд.


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Теги: Минск
 
 
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Общий рынок газа, евразийский сертификат вакцинации от COVID-19, ключевые задачи и приоритеты - такие темы стали накануне основными на выездном заседании Евразийской...
 
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