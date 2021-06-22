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Лукьянов: мы будем поддерживать Беларусь до критических обстоятельств
22.06.2021 10:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
До самых критических ситуаций Москва планирует поддерживать Минск после введения санкций Евросоюза. Об этом заявил российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов,
«Мы не бросим Беларусь», - заявил Евгений Лукьянов, отметив, что Москва будет поддерживать Минск «до самых критических обстоятельств». Какие обстоятельства имел в виду Лукьянов под критическими - не уточняется.
Как сказал посол, страны являются союзниками, а союзники не предают друг друга. «Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», - добавил Евгений Лукьянов.
При этом дипломат сказал, что есть не только оптимистический сценарий, но и пессимистический.
Мнение эксперта
«Москва на риторическом уровне поддерживала и поддерживает официальный Минск, особенно на международной арене», - сказал в комментарии «БДГ» политический обозреватель Павлюк Быковский.
По его мнению, речь идет не столько о поддержке с российской стороны, сколько о стремлении не допускать дестабилизации ситуации в Беларуси. Поскольку основной вид поддержки - российские кредиты, которые со скрипом получают белорусские власти, а они сейчас не особенно щедры, в 2020 году роль помощи сыграло обещание ввести российских силовиков в случае массовых беспорядков в Беларуси.
«Российская помощь обусловлена продвижением переговоров об углублении белорусско-российской интеграции», - продолжил эксперт.
Он отметил, что вероятно в ближайшее время «для «спасения» белорусских предприятий будет вновь поставлен вопрос об объединении (читайте поглощении) некоторых белорусских предприятий их российскими конкурентами (например, МАЗ и КАМАЗ путем обмена акциями)».
«Когда официальный Минск имел более устойчивые позиции, то успешно отбивался от такой помощи, сейчас – вряд ли на это хватит сил», - подытожил Павлюк Быковский.
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До самых критических ситуаций Москва планирует поддерживать Минск после введения санкций Евросоюза.
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