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Китай выступил против санкций ЕС по Беларуси
22.06.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Власти Китая высказались против введения санкций в отношении граждан Беларуси и юридических лиц, зарегистрированных в стране. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В понедельник ЕС синхронно с США, Великобританией и Канадой ввели
В китайском внешнеполитическом ведомстве выступают "решительно против" угроз, односторонних санкций в международных отношениях, а также вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси.
"Мы уважаем путь развития, выбранный Беларусью. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями. Мы надеемся на то, что международное сообществе сыграет конструктивную роль в этом", - сказал на брифинге Лицзянь.
Новые санкции по Беларуси
Европейский союз дополнил "черный список" в отношении белорусских физических и юридических лиц в понедельник.
США, Великобритания и Канада также в понедельник
ЕС, Канада, Великобритания и США сопроводили новые ограничения против Беларуси призывом о тесном сотрудничестве в рамках расследования
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