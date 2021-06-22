ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китай выступил против санкций ЕС по Беларуси

22.06.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Власти Китая высказались против введения санкций в отношении граждан Беларуси и юридических лиц, зарегистрированных в стране. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В понедельник ЕС синхронно с США, Великобританией и Канадой ввели санкции по Беларуси и сопроводили новые ограничения призывом о тесном сотрудничестве в рамках расследования инцидента с RyanAir.

В китайском внешнеполитическом ведомстве выступают "решительно против" угроз, односторонних санкций в международных отношениях, а также вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси.

"Мы уважаем путь развития, выбранный Беларусью. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями. Мы надеемся на то, что международное сообществе сыграет конструктивную роль в этом", - сказал на брифинге Лицзянь.

Новые санкции по Беларуси

Европейский союз дополнил "черный список" в отношении белорусских физических и юридических лиц в понедельник. Четвертый пакет санкций затронет 8 предприятий и 78 граждан республики. Под ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники.

>>Громкие имена санкционного списка ЕС

США, Великобритания и Канада также в понедельник расширили рестрикции в отношении Беларуси. Штаты ввели ограничения против 5 юридических и 16 физлиц, Британия - 2 юрлиц и 11 человек, Канада - 5 организаций и 17 физлиц.

ЕС, Канада, Великобритания и США сопроводили новые ограничения против Беларуси призывом о тесном сотрудничестве в рамках расследования инцидента с RyanAir.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четвертый пакет рестрикций Евросоюза в отношении Беларуси вступил в силу в понедельник. Кроме того, в этот же день "черные списки" по республике обновили США,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукьянов: мы будем поддерживать Беларусь до критических обстоятельств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by