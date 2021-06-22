Китай выступил против санкций ЕС по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Власти Китая высказались против введения санкций в отношении граждан Беларуси и юридических лиц, зарегистрированных в стране. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В понедельник ЕС синхронно с США, Великобританией и Канадой ввели санкции по Беларуси и сопроводили новые ограничения призывом о тесном сотрудничестве в рамках расследования инцидента с RyanAir.

В китайском внешнеполитическом ведомстве выступают "решительно против" угроз, односторонних санкций в международных отношениях, а также вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси.

"Мы уважаем путь развития, выбранный Беларусью. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями. Мы надеемся на то, что международное сообществе сыграет конструктивную роль в этом", - сказал на брифинге Лицзянь.

Новые санкции по Беларуси

Европейский союз дополнил "черный список" в отношении белорусских физических и юридических лиц в понедельник. Четвертый пакет санкций затронет 8 предприятий и 78 граждан республики. Под ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники.

>>Громкие имена санкционного списка ЕС

США, Великобритания и Канада также в понедельник расширили рестрикции в отношении Беларуси. Штаты ввели ограничения против 5 юридических и 16 физлиц, Британия - 2 юрлиц и 11 человек, Канада - 5 организаций и 17 физлиц.

ЕС, Канада, Великобритания и США сопроводили новые ограничения против Беларуси призывом о тесном сотрудничестве в рамках расследования инцидента с RyanAir.

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