МИД Беларуси прокомментировал новые санкции Запада

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн - Sputnik. Любому диалогу и сотрудничеству западные партнеры Беларуси по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия – санкции и давление на суверенное государство, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры", – отметил Глаз в комментарии для Sputnik Беларусь.

В МИД уверены, что работники оказавшихся под ограничениями предприятий, их родственники, семьи и другие белорусы правильно оценят санкции со стороны Запада.

Белорусские дипломаты ранее неоднократно говорили о контрпродуктивности и порочности подобных действий.

"Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути, это граничит с объявлением экономической войны", – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кощунством в МИД Беларуси называют и дату введения новых рестрикций – в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули: государство в состоянии защитить своих граждан и субъекты хозяйствования. И вводимые ограничения не будут столь эффективными, как рассчитывают инициаторы новых санкций.

Анатолий Глаз отметил, что ЕС вынуждает принять ответные меры, которые могут также отрицательно сказаться на сферах взаимодействия и интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении Беларуси.

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