Греция может инициировать уголовное преследование виновных в инциденте с рейсом Ryanair

В Греции не исключают возможности введения уголовного преследования лиц, которые ответственны за принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс.

Об этом в интервью Euronews заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Текст интервью опубликован на сайте МИД Греции. Дендиас также подчеркнул, что санкции, которые накануне согласовал и ввел Евросоюз, направлены не против белорусской экономики, а против белорусского режима.

Напомним, что глава Ryanair Майкл О'Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня заявил: доклад ICAO по инциденту будет готов к концу июня.