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Борисевич и Се Сяоюн обсудили актуальные вопросы белорусско-китайских отношений
22.06.2021 16:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с послом Китайской Народной Республики в нашей стране Се Сяоюном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Обсуждены актуальные вопросы белорусско-китайских отношений", - говорится в сообщении.
На встрече была также затронута тема совместных мероприятий, посвященных 100-летию Коммунистической партии Китайской Народной Республики.-0-
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На встрече была также затронута тема совместных мероприятий, посвященных 100-летию Коммунистической партии Китайской Народной Республики.
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