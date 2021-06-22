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Греция может инициировать уголовное преследование виновных в инциденте с рейсом Ryanair
22.06.2021 16:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Греции не исключают возможности введения уголовного преследования лиц, которые ответственны за принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс.
Об этом в интервью Euronews заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Текст интервью
Напомним, что глава Ryanair Майкл О'Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня заявил: доклад ICAO по инциденту будет готов к концу июня.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно
Инцидент с посадкой самолета привел к невиданному международному
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В Греции не исключают возможности введения уголовного преследования лиц, которые ответственны за принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс.
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