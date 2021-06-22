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Греция может инициировать уголовное преследование виновных в инциденте с рейсом Ryanair

22.06.2021 16:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Греции не исключают возможности введения уголовного преследования лиц, которые ответственны за принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс.

Об этом в интервью Euronews заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Текст интервью опубликован на сайте МИД Греции. Дендиас также подчеркнул, что санкции, которые накануне согласовал и ввел Евросоюз, направлены не против белорусской экономики, а против белорусского режима.

Напомним, что глава Ryanair Майкл О'Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании 15 июня заявил: доклад ICAO по инциденту будет готов к концу июня.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно задержан правоохранителями.

Инцидент с посадкой самолета привел к невиданному международному скандалу, бросившему Беларусь в полную изоляцию: над ее небом перестали летать самолеты десятков авиакомпаний.

 
Теги: Минск
 
 
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В Греции не исключают возможности введения уголовного преследования лиц, которые ответственны за принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс.
 
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