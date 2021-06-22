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Головченко о четвертом пакете санкций ЕС: без ответа не оставим
22.06.2021 17:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Беларусь изучает наиболее приемлемые варианты реагирования на санкции Евросоюза, они без ответа не останутся, заявил журналистам во вторник премьер-министр республики Роман Головченко.
Во вторник руководитель Совмина в мемориальном комплексе "Тростенец" принял участие в церемонии возложения венка к Вратам Памяти, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны.
"Могли бы денек подождать (Евросоюз с санкциями – Sputnik), это было бы наиболее цинично", – сказал белорусский премьер-министр.
"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий", – заявил Головченко.
По его словам, в настоящее время выбираются наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который был выработан. Он подчеркнул, что коллег из ЕС об этом предупреждали, "доводили сигнал". Вскоре будет принято решение.
Говоря о санкциях, которые были приняты накануне 80-летия начала Великой Отечественной Войны, он отметил, что данный шаг циничный. "Это дискредитирует всю политику Евросоюза и миссия, ради которой это все декларируется, ради белорусского народа, это по меньшей мере цинично и беспринципно", – отметил белорусский премьер-министр.
Головченко добавил, что в Беларуси к введению четвертого пакета санкций были готовы давно, и это не вызывает паники: в стране достаточно резервов и ресурсов. "Живем дальше, работаем", – резюмировал он.
Своя правда
По его словам, все должны помнить о том, что пришлось пережить нашей стране и ее жителям, строя современную Беларусь.
Затронул Головченко и тему попыток переписать историю. "Это явление не новое, стремление переписать историю или представить все в другом свете для тех или иных кругов, сил – широко распространено. Поэтому, когда нам из-за рубежа, в том числе, предки тех, кто принимал участие в агрессии против нашей страны, начинают навязывать свои взгляды... Какая может быть реакция, кроме как отторжение", – отметил Головченко.
Премьер считает, что необходимо доносить "свою правду". "Несмотря на то, что большинство не изменили присяге, были и те, кто перешел на сторону врага и участвовал в геноциде белорусского народа. Мы должны показать тем, кто пытается навесить на этих людей флаг борцов за некое светлое будущее, кем они на самом деле были", – подчеркнул глава правительства.
Четвертый пакет санкций
В понедельник 21 июня Европейский союз
Под новые ограничения
Синхронно с ЕС санкции по Беларуси
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".
Поводы для санкций
Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов прошлого года. Евросоюз обвинял Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с
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Европейски союз ввел против Беларуси в понедельник четвертый пакет санкций, в него попали 86 фигурантов.
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