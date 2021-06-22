Головченко о четвертом пакете санкций ЕС: без ответа не оставим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Беларусь изучает наиболее приемлемые варианты реагирования на санкции Евросоюза, они без ответа не останутся, заявил журналистам во вторник премьер-министр республики Роман Головченко.

Во вторник руководитель Совмина в мемориальном комплексе "Тростенец" принял участие в церемонии возложения венка к Вратам Памяти, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны.

"Могли бы денек подождать (Евросоюз с санкциями – Sputnik), это было бы наиболее цинично", – сказал белорусский премьер-министр.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий", – заявил Головченко.

По его словам, в настоящее время выбираются наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который был выработан. Он подчеркнул, что коллег из ЕС об этом предупреждали, "доводили сигнал". Вскоре будет принято решение.

Говоря о санкциях, которые были приняты накануне 80-летия начала Великой Отечественной Войны, он отметил, что данный шаг циничный. "Это дискредитирует всю политику Евросоюза и миссия, ради которой это все декларируется, ради белорусского народа, это по меньшей мере цинично и беспринципно", – отметил белорусский премьер-министр.

Головченко добавил, что в Беларуси к введению четвертого пакета санкций были готовы давно, и это не вызывает паники: в стране достаточно резервов и ресурсов. "Живем дальше, работаем", – резюмировал он.

Своя правда

По его словам, все должны помнить о том, что пришлось пережить нашей стране и ее жителям, строя современную Беларусь.

Затронул Головченко и тему попыток переписать историю. "Это явление не новое, стремление переписать историю или представить все в другом свете для тех или иных кругов, сил – широко распространено. Поэтому, когда нам из-за рубежа, в том числе, предки тех, кто принимал участие в агрессии против нашей страны, начинают навязывать свои взгляды... Какая может быть реакция, кроме как отторжение", – отметил Головченко.

Премьер считает, что необходимо доносить "свою правду". "Несмотря на то, что большинство не изменили присяге, были и те, кто перешел на сторону врага и участвовал в геноциде белорусского народа. Мы должны показать тем, кто пытается навесить на этих людей флаг борцов за некое светлое будущее, кем они на самом деле были", – подчеркнул глава правительства.

Четвертый пакет санкций

В понедельник 21 июня Европейский союз расширил санкционные списки против Беларуси. В них 86 фигурантов: ЕС заморозит активы восьми предприятий и меры воздействия на 78 граждан.

Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники. В перечне, в частности, председатель Президентского спортивного клуба и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко, первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский и другие.

Синхронно с ЕС санкции по Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".

Поводы для санкций

Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов прошлого года. Евросоюз обвинял Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая. На борту был основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом – поступившим сообщением о минировании. После этого некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а совет ЕС "закрыл" для "Белавиа" европейское небо.

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