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Заместителем председателя Минского областного суда назначен Олег Лапеко

22.06.2021 17:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня подписал указ №235 "О назначении и освобождении судей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил судьей бессрочно и заместителем председателя Минского областного суда Олега Лапеко, судьями этого суда на пятилетний срок Оксану Выдрину, Викторию Полещук, заместителем председателя Минского городского суда Татьяну Тупик. В числе назначенных на пятилетний срок судьями экономического суда по Минску Алина Володина, по Минской области - Александр Янцевич, по Гомельской области - Татьяна Батракова.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №236 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
 
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