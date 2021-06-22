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МИД Беларуси призывает ЕС «к голосу разума»
22.06.2021 18:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В белорусском МИД санкции Евросоюза традиционно назвали враждебной политикой и давлением на суверенную Беларусь. Там назвали ситуацию «почти экономической войной».
Такая информация содержится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, опубликованном 22 июня на официальном сайте МИД.
В МИД подчеркнули, что «Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее».
«Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», - отмечено в заявлении.
В ведомстве отмечают, что санкции контрпродуктивны и порочны.
«Ни о каком их точечном или разумном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы "высушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны», - говорится в заявлении.
Также официальный Минск упрекает Запад тем, что 80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.
Как сообщалось, 21 июня Евросоюз
Кто попал под европейские санкции
В списке, в частности, значатся Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко, генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
Среди организаций, санкции введены, среди прочего, против КГБ Беларуси и Внутренних войск МВД Беларуси.Также санкции ЕС затронули МАЗ, БелАЗ, белорусского нефтетрейдера ННК и другие компании.
Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.
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В белорусском МИД санкции Евросоюза традиционно назвали враждебной политикой и давлением на суверенную Беларусь. Там назвали ситуацию «почти экономической...
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