МИД Беларуси призывает ЕС «к голосу разума»

В белорусском МИД санкции Евросоюза традиционно назвали враждебной политикой и давлением на суверенную Беларусь. Там назвали ситуацию «почти экономической войной».

Такая информация содержится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, опубликованном 22 июня на официальном сайте МИД.

В МИД подчеркнули, что «Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее».

«Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», - отмечено в заявлении.

В ведомстве отмечают, что санкции контрпродуктивны и порочны.

«Ни о каком их точечном или разумном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы "высушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны», - говорится в заявлении.

Также официальный Минск упрекает Запад тем, что 80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси.

Кто попал под европейские санкции

министр обороны Беларуси Виктор Хренин,

министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко,

замглавы МВД Беларуси Николай Карпенков.

командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси Игорь Голуб

командующий войсками Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск противовоздушной обороны ВС Беларуси Андрей Гурцевич.

российский бизнесмен Михаил Гуцериев – за поддержку официального Минска

члены семьи президента страны Александра Лукашенко, в частности, его сын бизнесмен Дмитрий Лукашенко, его невестка Лилия Лукашенко.

В списке, в частности, значатся Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко, генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

Среди организаций, санкции введены, среди прочего, против КГБ Беларуси и Внутренних войск МВД Беларуси.Также санкции ЕС затронули МАЗ, БелАЗ, белорусского нефтетрейдера ННК и другие компании.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.