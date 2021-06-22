Меркель попросила Путина рассказать о встрече с Байденом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель об основных итогах своей встречи с президентом США Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во вторник, 22 июня, по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Меркель.

"По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - сообщили в Кремле.

Напомним, первая встреча президентов Росси и США состоялась 16 июня в Швейцарии. Переговоры длились 4,6 часа, включая перерыв. По итогам саммита российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По словам Путина, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

В ходе телефонного разговора Меркель выразила чувства сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война. Беседа Путина и канцлера Германии состоялась, как отметили в Кремле, в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби.

"С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", - добавили в пресс-службе Кремля.

"При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии", - сообщили в прес-службе.

Стороны констатировали, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. "Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - заключили в Кремле.

Кроме того, в ходе разговора Путин и Меркель договорись о дальнейших личных контактах.

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