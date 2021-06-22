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Лукашенко: взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы народов двух стран

22.06.2021 20:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил возглавляемую исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных парламентских выборах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы и процветания народов двух стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", -...
 
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