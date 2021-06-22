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Лукашенко: взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы народов двух стран
22.06.2021 20:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко от имени народа Республики Беларусь и себя лично поздравил возглавляемую исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном партию "Гражданский договор" с победой на внеочередных парламентских выборах, сообщили БЕЛТА в
"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", - отметил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы и процветания народов двух стран.-0-
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Лукашенко: взаимодействие между Минском и Ереваном в различных областях будет и впредь развиваться на благо дружбы народов двух стран
"Ваши целеустремленность и преданное служение интересам армянского народа стали залогом успеха в важнейшей для страны общественно-политической кампании", -...
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