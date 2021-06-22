Источник материала: БT

Поведение отдельных политических персонажей из соседней Прибалтики порой вызывает простую человеческую жалость. Президент Латвии в августе с БЧБ-флагом, мэр Риги во время хоккейного форума меняет государственный белорусский на тот же бело-красно-белый. Все эти "модные" нынче БЧБ-проекции на административные здания и прочие выкрутасы в публичном пространстве. Ну кто бы уже говорил, но только не Латвия, учитывая, что творили не так давно на белорусской земле.

На неделе мы вспоминаем важную дату - 22 июня. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Силы нацистской Германии абсолютно вероломно вторглись на территорию нашей страны и фактически устроили геноцид белорусского народа. Сегодня мы вспомним операцию "Зимнее волшебство". Под этим красивым названием кроется ужасная история того, как латышские полицейские батальоны при поддержке Германии фактически уничтожили северо-восток Беларуси по геополитическим соображениям. В рамках всего одной кровавой истории о том, что у Латвии на подобное поведение и симпатии определенной символике сегодня ну как минимум нет морального права.



Цель - создание мертвой зоны длиной в 40 км

Операция "Зимнее волшебство", или "Зимние чары", задумывалась руководством третьего рейха как зачистка населения Освейского, Верхнедвинского, Себежского и Россонского районов. Цель - создать зону отчуждения, или мертвую зону, длиной в 40 км с выжженными деревнями и лесами. Зачем? Берлину и его приспешникам очень уж докучали партизаны. Нужно было лишить их поддержки. Меры использовали самые жестокие. Не жалели вообще никого. При этом основной ударной силой здесь были не немецкие подразделения, а латышские полицейские батальоны.

Операция длилась с 15 февраля до 30 марта 1943 года. За это время в треугольнике Себеж - Освея - Полоцк и на территории Псковской области каратели сожгли почти 500 деревень, убили 14 тыс. мирных жителей и еще 7 тыс. отправили в концлагеря или работы в Германию. Считается, что население четырех белорусских и одного российского региона так и не восстановилось в численности и по сей день.





Тотальную зачистку на своем пути прибалтийские каратели применяли не просто так. Ведь население помогало партизанам бороться с оккупантами, сами партизаны умело прятались по лесам. Отсюда и простое решение - уничтожению подлежит абсолютно все. Остаться должна была только полоса выжженной земли. Разве что домашних животных вывозили в Германию - крупного рогатого скота добыли более двух тысяч голов. Такое вот "волшебство".

Кузьма Козак, кандидат исторических наук:

Названия, которые немцы придумывали во время войны, как бы вводят в заблуждение между тем, что мы видим, и что было на самом деле. Это своеобразный обман и романтизм одновременно. Мы ведь знаем этот регион на севере, где много озер, лесов. Безусловно, там очень красиво, а потом добавьте к этому полыхающий пожар. Очень поэтично, но потом вы ведь знаете, что горят деревни, а в них люди, женщины с детьми на руках. Вот так немцы использовали поэтические слова.

Операцией руководил обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн. Кстати, под его началом в центральной Европе проходили массовые уничтожения евреев. На совещании в 1943 году он принял решение создать два латышских полицейских батальона, начальниками которых поставил генерал-майора Шредера и полковника Кнехта. Ничего фамилия не напоминает?





С самого начала операции алгоритм действий нацистов был очень простым. Вот как описывает его в своем письме генеральный комиссар Риги Дрекслер:

Кампания разворачивалась следующим образом: входя в село (вначале не было никакого сопротивления), тотчас расстреливали подозреваемых в партизанской деятельности. Таковыми считались почти все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. Сразу (за воинскими частями) шло СД, которое действовало приблизительно так: расстреливало всех остальных подозреваемых. Стариков и немощных, которые отставали в пути, тоже расстреливали. Остальным, в большинстве своем женщинам и детям, предстояло пройти так называемую вторую фильтрацию. Тех, кто не в состоянии были продолжать путь, расстреливали. Деревни грабили и сжигали еще до прибытия хозяйственных команд, занимавшихся доставкой ценностей в безопасное место.

О нечеловеческих зверствах латышских полицейских батальонов

Только представьте, насколько хладнокровно соседи по приказу немцев убивали и издевались над белорусами. Самые страшные примеры произошли в деревне Беляны, от подобной картины и сейчас, столько лет спустя, кровь стынет в жилах.





Архивы говорят о том, что издевательство над жертвами выходили даже за рамки выполнения приказов Гитлера. То есть полицейские батальоны сами хотели и делали все эти зверства по собственному желанию.

Антон Бубола, научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея: "Кого не успели расстрелять, топили в реке Свойне с расчетом, чтобы не надо было рыть могилы. Речка была запружена местами так, что выходила из берегов".





Первой порцию немецкого-латышского "волшебства" на себе почувствовали 16 февраля 1943 года деревня Бигосово и село Росица. Нацисты полностью уничтожили населенные пункты, забрали все возможные продукты. Далее еще страшнее - в Росицу сгоняли жителей из окрестностей для "вторичной фильтрации". Способен работать - идешь в концлагерь, неспособен - отправляли на сожжение в местный костел.

В Беларуси символом сожженных деревень считается Хатынь, где были уничтожены 149 человек. При этом в Росице, которую предали огню латышские полицейские, заживо сожгли 1,5 тыс. мирных жителей.

Схожая судьба ожидала и семью Надежды Кипич, которая жила в Освее. "Волшебство" латышей и немцев она увидела своими глазами.







Три дня семья провела в обложенном сеном костеле. После их выпустили. Не на свободу, конечно. В концлагерь...







Израильский историк Арон Шнеер отметит, что самое страшное еще и то, что операция для латвийских коллаборационистов приобрела характер "похода за рабами". Помимо того, что во время карательных операций они могли грабить деревни, выгодным для латвийских полицейских оказался и угон мирного населения. Людей потом просто сдавали в аренду зажиточным латышским крестьянам. Малолетних батраков брали за 9-15 марок в месяц. Условия труда сложно назвать человеческими.

Вот что сообщал детский регистрационный пункт в Риге:

Малолетние дети русских беженцев без отдыха с раннего утра до поздней ночи в лохмотьях, без обуви, при очень скудном питании, часто по нескольку дней без еды, больные, без врачебной помощи, работают у хозяев на несоответствующих их возрасту работах. Своей безжалостностью их хозяева ушли так далеко, что бьют несчастных, которые от голода теряют трудоспособность. Их обирают, отбирая последние остатки вещей. Когда они по болезни не могут работать, им совершенно не дают еды, они спят в кухнях на грязных полах.





Однако добить партизан окончательно у СС и полицаев не получалось. Хотя сопротивлению на тот момент не хватает оружия и боеприпасов. Но по возможности партизаны помогали и местным жителям, тем, кто бежал в лес из сожженных деревень. Зимой там прятались тысячи женщин и детей. Часто без еды, без теплой одежды, один на один с холодом, голодом и беспощадной войной.

Те, кому удавалось вырваться из горящих деревень, месяцами прятались в лесу, на болотах. Ели почки и кору деревьев, мох, а когда появились проталины - траву. В таких условиях все голодали и болели. Умерших хоронили там же в неглубоких могилах, засыпали песком и молились. Но и в лесу выживших находили каратели, снова сгоняли в деревни - фильтровать и убивать.

В основном всех мирных жителей, не убитых или не замученных, силой гнали в концлагерь Саласпилс, который находился неподалеку от Риги. Мужей разделяли от жен, детей насильно отнимали у родителей и распределяли их между различными городами.

Не обошлось без "помощи" и еще одних ближайших соседей

1 марта 1943 года партизаны предприняли попытку дать отпор войскам соседей-предателей, но в тот момент к карателям присоединились батальоны из Украины. И без местных полицаев под БЧБ-флагом также не обошлось. "Волшебство" вышло на новый уровень.

Из воспоминаний жительницы деревни Сарья Анны Шушкевич:

Я видела, как каратели привезли на расстрел людей. Когда все были расстреляны, полицейские небольшим слоем земли засыпали трупы. Из-под тонкого слоя земли видны были руки, ноги убитых. Детей убивали, ударяя головой об угол машины, или живыми засыпали землей. Не могу без слез вспоминать случай, когда фашист отобрал у женщины ребенка и нес к колодцу. Мать вцепилась в фашиста, но он отбивался прикладом. В какой-то момент она сумела подняться, бросилась к колодцу, но упала, сраженная пулей.









Партизаны в начале марта пытались даже наступать, однако только 11 марта у них появилось единое командование. Подоспели и боеприпасы с других регионов. Подпольщики смогли переломить ситуацию, нападали на обозы оккупантов, буквально сантиметр за сантиметром выдавливали полицаев с территории. Среди партизан был и легендарный Петр Машеров.

Из наградного листка о представлении старшего лейтенанта Машерова к званию Героя Советского Союза:

Во время первой карательной экспедиции в феврале 1943 года т. Машеров во главе лыжной группы действовал в тылу немецких карательных отрядов, в течение трех суток почти без отдыха обстреливая немецкие гарнизоны и отдельные отряды, разбивая их обозы, ведя разведку боем и сообщая все необходимые сведения штабу бригады. Во время второй карательной экспедиции в марте 1943 года отряд им. Щорса под руководством Машерова участвовал в нескольких боях с латышско-немецкими частями.

Отступая, нацисты сжигали буквально каждый клочок земли, но их все-таки выбили из региона. 30 марта Фридрих Еккельн - руководитель операции - ее завершил операцию. Для нашей страны эти два месяца обернулись страшной трагедией - геноцидом белорусского народа, над которым издевались, сжигали заживо и отправляли на рабский труд в Германию и под Ригу. Белорусам такое забыть очень сложно, латышскому истеблишменту, оказалось, проще простого.





Вместо исторической правды - циничные фокусы политиков

С начала войны прошло всего 80 лет. Но политики уже давно спекулируют памятью в погоне за своей выгодой. Тогда ломали жизни, а сегодня с улыбкой жонглируют словами и фактами. Циничные фокусы современной политики все чаще мелькают в новостных лентах. В той же Латвии кровавые легионеры, оказывается, уже патриоты, которые защищали свою страну.





Марши СС, уже знакомый вам рижский градоначальник, который меняет белорусский флаг на БЧБ, тот самый символ полицаев, что душили своих же на своей же земле, президент Латвии, который считает что "СССР оккупировал страну после Второй мировой войны". Все это выглядит и звучит крайне мерзко и вызывает лишь отторжение. Прошло не так много лет, чтобы нации забыли о тех страшных преступлениях. На руках латышей, белорусских полицаев, украинцев, немцев слишком много нашей крови и поломанных судеб, чтобы вы сегодня, подпевая Европе, учили нас жизни. У вас ведь даже духу извиниться по-человечески нет. О чем можно с такими соседями говорить? Надеемся, теперь и вам это будет понятно.





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