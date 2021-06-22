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Лукашенко возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости

22.06.2021 20:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости.

Памятные акции, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, проходят по всей Беларуси. По традиции одни из центральных мероприятий состоялись в ночь с 21 на 22 июня в Брестской крепости. На площади Церемониалов прошел митинг-реквием, затем у Кобринского укрепления провели военно-историческую реконструкцию.

Кульминацией памятных мероприятий стала торжественная церемония с участием главы государства, после которой состоится концерт-реквием в честь героев войны.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Глава государства возложил венок к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости.
 
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