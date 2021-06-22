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Лукашенко в Брестской крепости: мы родную землю и суверенитет никому не отдадим
22.06.2021 21:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы родную землю и суверенитет никому не отдадут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на
"Скажу тем, кто до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим", - подчеркнул белорусский лидер.
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22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы родную землю и суверенитет никому не отдадут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
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