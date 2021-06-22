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Лукашенко: Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе
22.06.2021 21:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
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22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
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