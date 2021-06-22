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Лукашенко: коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток"
22.06.2021 21:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток" и мировом господстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"То, что коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов, мы это прекрасно видим", - сказал Александр Лукашенко.
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"То, что коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов, мы это прекрасно видим", - сказал Александр...
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