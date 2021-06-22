Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток" и мировом господстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов, мы это прекрасно видим", - сказал Александр Лукашенко.

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