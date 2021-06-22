Лукашенко о последних санкциях ЕС: история их ничему так и не научила

Источник материала: БелТА

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прокомментировал последние санкции Евросоюза против страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно история так ничему их и не научила", - отметил Александр Лукашенко.

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